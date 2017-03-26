Политика |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в ходе проверки не обнаружило нарушений при проведении посольством Латвии в Египте мероприятия в пятизвездочной гостинице в Каире.

БПБК проверило информацию о том, что должностные лица посольства Латвии в Египте нарушили нормы закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, приняв помощь от египетских бизнесменов в ходе организации мероприятия в честь 98-й годовщины со дня провозглашения Латвийской республики.

В ходе проверки БПБК не выявило фактов, которые свидетельствовали бы о том, что должностные лица посольства Латвии в Египте приняли неразрешенные дары, нарушив ограничения, установленные законом, рассказала пресс-секретарь Бюро Лаура Душа.

Прием, организованный посольством Латвии в Египте спустя две недели после 18 ноября в пятизвездочной гостинице в Каире, формально был приурочен к годовщине провозглашения Латвийской республики, сообщала в конце прошлого года газета Diena. За угощение для гостей отвечал шеф-повар Мартиньш Ритиньш, а пел перед собравшимися Сергей Егерс.

Как сообщили в МИД, расходы на организацию мероприятия составили 8317 евро. В эту сумму были включены еда для 167 персон (4500 евро), гонорар артистам (1500 евро), аренда помещений, кухни и цифрового пианино, изготовление приглашений.

На сайте посольства сообщалось, что в ходе организации мероприятия принимались материальные блага от неназванных египетских предпринимателей.

Газета не получила ответа на вопрос, какие именно дары были приняты от египетских спонсоров и на какую сумму и соответствовало ли это закону, поэтому информация была направлена в БПБК для проверки.