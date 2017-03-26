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Союз "зеленых" и крестьян самую крупную сумму денег получил от бывшего судебного исполнителя, осужденного за коррупцию, гласят данные, опубликованные на сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции. В свою очередь, партия "Согласие" стала рекордсменом этого года по общей сумме пожертвований избирателей.

По информации, опубликованной на сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, СЗК и входящие в него партии с начала года получили пожертвования от 19 спонсоров на общую сумму 47 372 евро.

Самую крупную сумму, 6000 евро, пожертвовал Айварс Таранекс, которого ранее осудили за коррупцию. Это решение он оспорил в Европейском суде по правам человека и выиграл процесс против Латвии. Суд обязал Латвию выплатить Таранексу 9000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

На счет партии "Единство" поступило 62 865 евро евро. Самую большую сумму, 10 000 евро, партии перечислил акционер SAF tehnika Нормунд Бергс.

ВЛ-ТБ/ДННЛ получило 34 041 евро.

Основанной бывшим госконтролером Ингуной Судрабой партии No sirds Latvijai пожертвовано 382 евро, Латвийскому объединению регионов - 8 520 евро.

Партия "Согласие" от единомышленников получила 78 720 евро, таким образом, с января по март на счет партии поступило 139 087 евро.

Большая часть пожертвований – это небольшие суммы денег (от нескольких десятков до нескольких сотен евро). Одним из самых щедрых спонсоров является член правления партии Айвар Бергерс, который перечислил 12 299 евро.

Недавно основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем партии KPV LV пожертвовано 1950 евро. Между тем не входящей в Сейм партии "Для развития Латвии" пожертвовано 36 050 евро.

Партия Лиепаи в виде пожертвований получила 15 050 евро, партия Latvijai un Ventspilij - 1 015 евро.

"Новая консервативная партия", основанная бывшим министром юстиции Янисом Бордансом и не представленная в Сейме, получила 5684 евро.

Закон предусматривает, что одно физическое лицо в течение календарного года одной партии не может перечислить сумму, превышающую 50 минимальных зарплат, сейчас это 18 000 евро.

Напомним, в июне этого года в Латвии пройдут выборы в самоуправления.