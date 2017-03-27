У здания Сейма пройдет собрание за отмену налога на недвижимость (16)
Политика | 27 марта 2017 года, 07:44
Сегодня в 18 часов у здания Сейма состоится народное собрание за отмену налога на недвижимость (НН) на единственное жилье, сообщили представители портала общественных инициатив Manabalss.lv.
На портале за отмену НН на единственное жилье подписались 13 тыс. человек, но политики и чиновники не приняли это во внимание и не решили проблемы, утверждают активисты.
Требование отменить НН на единственное жилье будет адресовано правительству, Сейму и Латвийскому союзу самоуправлений. Инициаторы собрания считают, что бремя налога становится неподъемным для населения.
Дома сидеть, значит согласится с тем, что мы - стадо, молчаливое и управляемое.
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Согласен что-то делать надо!И как я уже писал тем кто это делает респект и уважуха,что пытаются мозги им вправить,но только вот на самом деле смысл?Какова вероятность того что они налог отменят?За все время сколько уже подобных пикетов у сейма было,сколько подписей собиралось,они хоть один налог отменили?Если вы связаны с политикой,вы должны прекрасно понимать тот факт,что государству пофигу на свой народ,оно его гнобит как хочет,при том в разных позах!Они скорее на говно изойдут но не какие налоги отменять не будут!Что-бы отменить налог для этого надо совесть иметь,а тех кто эти налоги у нас придумывает такое понятие как совесть отсутствует!Им главное набить карманы,на остальное им пофигу,то что там придет кучка народа постоит с плакатами из серии долой правительство это не чего не изменит,они не черта не боятся!)
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А пока у нас горе от латышского безумия.
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