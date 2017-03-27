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Сегодня в 18 часов у здания Сейма состоится народное собрание за отмену налога на недвижимость (НН) на единственное жилье, сообщили представители портала общественных инициатив Manabalss.lv.

На портале за отмену НН на единственное жилье подписались 13 тыс. человек, но политики и чиновники не приняли это во внимание и не решили проблемы, утверждают активисты.

Требование отменить НН на единственное жилье будет адресовано правительству, Сейму и Латвийскому союзу самоуправлений. Инициаторы собрания считают, что бремя налога становится неподъемным для населения.