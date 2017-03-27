Латвийский Twitter о протестах в России: ничто не вечно, даже хозяин Кремля (7)

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Политика | 27 марта 2017 года, 13:31

Латвийский сегмент Twitter комментирует антикоррупционные акции протеста, прошедшие накануне во многих городах России.

Пользователь Гинтаутс Брухдер иронизирует по поводу прав в России.

«Гениально. Вы против коррупции? Значит, вы против действующей власти!», - пишет он.

Количество участников митинга его удивило.

«Не верю, что Навальный поднял такие массы», - пишет Брухдер.

Свое удивление высказывает и специалист по общественным отношениям Ивета Дайне.

«Навальный немного встал на ноги», - отмечает она.

О прошедших протестах пишет пользователь Гирт Паулс Поммерс.

«В России протесты, чем сильнее полиция будет их ограничивать, тем сильнее будет противодействие. Навальный становится все мощнее», - пишет он.

Пользователи Ideja и Атис Гринбергс отмечают, что российские СМИ выборочно освещают произошедшее.

«Интересно, что на ПБК сегодня утром о протестах не услышал ничего. Может, недостаточно долго смотрел?», - пишет Ideja.

«Действительно, ни ПБК, ни РТР, ни НТВ – в вечерних новостях ни одного слова о протестах в Москве», - отмечает второй пользователь.

Задержание участников митинга комментирует адвокат Эрленд Балкенс.

«Даже малолетних в России задерживали. «Молодцы!»», - пишет он.

Своими мыслями делится депутат Европарламента Артис Пабрикс.

«История учит, что политические изменения в России происходят двумя путями: революция или государственный переворот. Ничто не вечно, даже хозяин Кремля», - пишет Пабрикс.

Эксперт по маркетингу и инновациям Альберт Иодис говорит об активности жителей соседнего государства.

«Демоверсия демократии в России», - пишет он.

Адвокат Артур Звейсалниекс ждет комментариев мэра Риги Нила Ушакова о произошедшем в России.

«Хочется знать мнение социал-демократа Нила Ушакова о действиях российских властей против мирных антикоррупционных демонстраций», - пишет он.

Ждет мнение Ушакова и специалист по строительной акустике Артур Перконс.

«Журналисты! Почему не спросите мнение Ушакова и Америкса об антикоррупционных акциях по всей России? Как ощущения и вообще?», - пишет он.

Возможный ответ рижского мэра пишет пользователь Алексей.

«Потому что ответ будет таким: это внутренние дела России. Как мы с этим связаны?», - отмечает он.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах прошли акции протеста, инициированные российским оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами. В некоторых городах акции не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями.

Комментарии 7
леший1 час назад
твиттерное болото заквакало, забулькало и даже пошла пена!---это же надо же в соседнем лесу пошли грибы====вот у НАС всё хорошо, солнца не видно, вокруг гниль и поганки---вот вчера последний лось сбежал---красота!!!====а сегодня мышь повесилась на сосне----зато порядок и мёртвая тишина!!!
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Ziga1 час назад
Вечна толька ваша тупость национальная.
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каджич1 час назад
Считаю.что многи твитеристы.призывают к неподчинению законам соседнего государства.Что является признаком дикарства.анархии и необразованности.Поражает ком.Пабрикса.виновного в инициировании январских беспорядков в Риге.повлекших расправу режима с митингующими и смывшегося в еэсовский сходняк легкотрудников.
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