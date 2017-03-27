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Латвийский сегмент Twitter комментирует антикоррупционные акции протеста, прошедшие накануне во многих городах России.

Пользователь Гинтаутс Брухдер иронизирует по поводу прав в России.

«Гениально. Вы против коррупции? Значит, вы против действующей власти!», - пишет он.

Ģeniāli.

Jūs esat pret korupciju? Tad jūs esat pret pastāvošo varu! https://t.co/r23iHKcetw — Gintauts Bruhders (@kuuminsh_) 26 марта 2017 г.

Количество участников митинга его удивило.

«Не верю, что Навальный поднял такие массы», - пишет Брухдер.

Heh

Pilnīgi neticās ka Navaļnijs ir pacēlis tādas masas. https://t.co/zFdAGjsILG — Gintauts Bruhders (@kuuminsh_) 26 марта 2017 г.

Свое удивление высказывает и специалист по общественным отношениям Ивета Дайне.

«Навальный немного встал на ноги», - отмечает она.

Navaļnijs nedaudz pacēlis kājās: В Петербурге на акцию против коррупции вышли 10 тысяч человек https://t.co/yAnIluEIrs — Iveta (@IvetaDaine) 26 марта 2017 г.

О прошедших протестах пишет пользователь Гирт Паулс Поммерс.

«В России протесты, чем сильнее полиция будет их ограничивать, тем сильнее будет противодействие. Навальный становится все мощнее», - пишет он.

Krievijā protesti, jo skarbāk policija tos ierobežos, jo lielāks būs pretvilnis. Navaļnijs paliek arvien spēcīgāks... — ģ.p.p. (@GPommers) 26 марта 2017 г.

Пользователи Ideja и Атис Гринбергс отмечают, что российские СМИ выборочно освещают произошедшее.

«Интересно, что на ПБК сегодня утром о протестах не услышал ничего. Может, недостаточно долго смотрел?», - пишет Ideja.

Interesanti, ka par protestiem Krievijā šorīt PBK nedzirdēju ne vārda. Varbūt nepietiekami ilgi skatījos? — ideja (@Taurinu) 27 марта 2017 г.

«Действительно, ни ПБК, ни РТР, ни НТВ – в вечерних новостях ни одного слова о протестах в Москве», - отмечает второй пользователь.

Va'dzi, tiešām - ne PБK, ne PTP, ne HTB lielajās vakara ziņās ne vārda par protestiem Maskavā un citur Krievijā - spūkī! — GalvaDeg (@GalvaDeg) 26 марта 2017 г.

Задержание участников митинга комментирует адвокат Эрленд Балкенс.

«Даже малолетних в России задерживали. «Молодцы!»», - пишет он.

Šādus mazgadīgos Krievijā arī apcietina. “Malači!” pic.twitter.com/YinKiaH4F3 — Erlends Baļķens (@ErlendsBB) 27 марта 2017 г.

Своими мыслями делится депутат Европарламента Артис Пабрикс.

«История учит, что политические изменения в России происходят двумя путями: революция или государственный переворот. Ничто не вечно, даже хозяин Кремля», - пишет Пабрикс.

Vēsture māca,ka politiskās izmaiņas Krievijā notiek 2 veidos: Revolūcija vai apvērsums. Neviens nav mūžīgs,pat Kremļa saimnieks. — Artis Pabriks (@Pabriks) 27 марта 2017 г.

Эксперт по маркетингу и инновациям Альберт Иодис говорит об активности жителей соседнего государства.

«Демоверсия демократии в России», - пишет он.

Demokrātijas demo versija Krievijā #tagad — Alberts Jodis (@AlbertsJodis) 27 марта 2017 г.

Адвокат Артур Звейсалниекс ждет комментариев мэра Риги Нила Ушакова о произошедшем в России.

«Хочется знать мнение социал-демократа Нила Ушакова о действиях российских властей против мирных антикоррупционных демонстраций», - пишет он.

Gribētos zināt sociāldemokrāta @nilsusakovs viedokli par Krievijas varasiestāžu rīcību pret miermīlīgām pretkorupcijas demonstrācijām:-) — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) 27 марта 2017 г.

Ждет мнение Ушакова и специалист по строительной акустике Артур Перконс.

«Журналисты! Почему не спросите мнение Ушакова и Америкса об антикоррупционных акциях по всей России? Как ощущения и вообще?», - пишет он.

klau, žurnālisti! kāpēc nepajautāt Nila Ušakova & Amerika viedokli par pretkorupcijas pasākumiem visā Krievijā? Kāda pašsajūta un tā? — Arturs Pērkons (@pArt07) 26 марта 2017 г.

Возможный ответ рижского мэра пишет пользователь Алексей.

«Потому что ответ будет таким: это внутренние дела России. Как мы с этим связаны?», - отмечает он.

@pArt07 Tāpēc, kā atbilde būs: tas ir Krievijas iekšējas darīšanas. Un kāda mums tur daļa? — Aleksejs (@aleksosh) 27 марта 2017 г.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах прошли акции протеста, инициированные российским оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами. В некоторых городах акции не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями.