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Протесты в Москве и других городах России показали, что у оппозиции есть потенциал, но он недостаточен, чтобы привести к радикальным изменениям в российской политике, заявил исполнительный директор центра Восточноевропейских исследований Андис Кудорс.

"Российский оппозиционер Алексей Навальный успешно использует коррупционную проблематику, чтобы привлечь внимание общественности к происходящему в российской политике в целом, однако власть в России готова к таким и даже еще большим протестам до президентских выборов 2018 года”, - считает Кудорс.

Эксперт считает, что протестный потенциал может вырасти и ситуация может обостриться в том случае, если Кремль или какие-то другие государственные органы допустят до выборов президента какие-то существенные ошибки.

Как уже сообщалось, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах прошли акции протеста, инициированные российским оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами. В некоторых городах акции не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.