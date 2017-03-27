Кудорс: для усиления оппозиции Кремль должен допустить грубую ошибку (5)

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Политика | 27 марта 2017 года, 14:06

Протесты в Москве и других городах России показали, что у оппозиции есть потенциал, но он недостаточен, чтобы привести к радикальным изменениям в российской политике, заявил исполнительный директор центра Восточноевропейских исследований Андис Кудорс.

"Российский оппозиционер Алексей Навальный успешно использует коррупционную проблематику, чтобы привлечь внимание общественности к происходящему в российской политике в целом, однако власть в России готова к таким и даже еще большим протестам до президентских выборов 2018 года”, - считает Кудорс.

Эксперт считает, что протестный потенциал может вырасти и ситуация может обостриться в том случае, если Кремль или какие-то другие государственные органы допустят до выборов президента какие-то существенные ошибки.

Как уже сообщалось, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах прошли акции протеста, инициированные российским оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами. В некоторых городах акции не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.

Комментарии 5
леший1 час назад
у латыша одна мыслЯ, что же там за забором----то что в Европе массовые протесты, сжигают машины, бьют магазины----это так ---демократия!!! а вот арестовали в России человек сто на всю страну, так это уже----переворот близок====не дождётесь!!!---лучше бы за своим огородом так смотрели, как в щелку в заборе
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АЛ21 час назад
У подобных Анальному нет "потенциала"! У него есть проплаченные американскими деньгами кучки маргиналов, либо дурноватых молодых придурков, которые мечтают о задержании, чтобы потом через ЕСПЧ отсудить у своей страны 10 000 ЕВРО (см. материалы в нете)
Не надейся, латыш, Россия не развалится!
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eiroskeptiki.lv58 минут назад
Кто тупит, так это запад. Думают, что достаточно найти красивого мальчика и дать ему микрофон.
Ну, нашли вы Навального, - а русский народ, не будучи геями и идотами, за ним не идёт.
Равно как и за Немцовым. Равно как и за Прохоровым. Интуитивно чует - фуфло!....есть такое русское словечко.....вот сперва переведите!
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