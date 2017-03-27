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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) проинформировал правящую коалицию Рижской думы в лице председателя думы Нила Ушакова и заместителя председателя думы Андриса Америкса о том, что на основании Латвийского кодекса административных нарушений начат административный процесс в отношении Латвийского телевидения (LTV).

18 января в эфире LTV демонстрировалась передача "Прямая речь" (Tieša runa), в которой приняли участие представители национального объединения Visu Latvijai! - ТB/LNNK, Союза "зеленых" и крестьян, Новой консервативной партии, главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле и эксперт по социальным сетям Гунтарс Мелушканс. В передаче критиковалась деятельность Рижского самоуправления, однако ни один представитель Рижской думы на передачу приглашен не был.

LTV нарушило закон "Об электронных средствах массовой информации", который предусматривает, что при освещении важных для общества спорных, неоднозначных тем, должны быть представлены разные мнения, указывает НСЭСМИ. В том числе стороне, которая подвергается критике, следует обеспечить возможность выразить свое мнение.

"Совет заключает, что передачи о выборах в самоуправления, особенно, если в дискуссии принимают участие представители политических партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в самоуправления, считаются важной для общества темой. В ходе проверки НСЭСМИ установил, что мнение партий, входящих в правящую коалицию Рижской думы, в передаче не было достойно отражено, хотя, учитывая поддержку деятельности Рижской думы в обществе и заявленную передачей тему, это мнение однозначно является важным, однако LTV его не предоставило", - говорится в письме от НСЭСМИ.

Таким образом, LTV, выпустив в эфир вышеупомянутую передачу "Прямая речь", нарушило четвертую часть 24-й статьи закона "Об электронных средствах массовой информации".

В свою очередь создатель и ведущий передачи LTV "Прямая речь" Гунтис Боярс сказал, что, по его мнению, административное делопроизводство против LTV не обосновано, но НСЭСМИ должно юридически решить возникший вопрос.