Протестующие против ликвидации Академии педагогики выстроятся в живую цепь у здания правительства (4)

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Политика | 28 марта 2017 года, 10:51

Сегодня в 11.30 у здания Кабинета министров состоится акция протеста против ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), ее участники выстроятся в живую цепь, сообщили в вузе.

Правящая коалиция постановила, что сегодня правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ).

Как сказал журналистам после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, на заседании правительство выслушает все стороны и, возможно, уточнит протокол постановления, но решение будет принято.

Как сообщили в РАПУО, пикет протеста "Живая цепь" станет заключительным этапом акции протеста против ликвидации РАПУО.

"Мы призываем остановить ликвидацию РАПУО и начать всеобщие консультации со всеми причастными сторонами, проанализировать их нужды и опасения, тщательно рассмотреть различные модели реформы образования", - подчеркивают организаторы пикета.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.

фото: LETA/Paula Čurkste

Комментарии 4
Том1 час назад
Уже успели спеть и потанцевать?
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Alex2 часа назад
Какое Шоу !У нас скоро медсестёр в стране не останется, деревенские больницы гЭйропа "посоветовала" закрывать ,налог на последнее и единственное жильё правительство искусственно придумало,а тут такое "нужное" учебное заведение !Технология ,как у Навального ,лёгкая и напористая .Что это такое РАПУО ,даже в Риге мало знают,но какое ЭХО !Марис займись делами страны ,не позорься...
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леший2 часа назад
это всё ерунда!----"народу" интересно, что там с Навальным, что вообще в России твориться!-ужОс!---какие на хрен медсёстры и какой-то там, РАПУ-ПО-ПО
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