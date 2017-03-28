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Жителям Латвии повезло, что они живут в Евросоюзе, хотя не все могут оценить это по достоинству, сказала в интервью газете Neatkarīgā депутат Европарламента от партии "Единство" Инессе Вайдере.

"Не думаю, что в ЕС кризис, однако ситуация очень серьезна и подписание Римского договора ЕС проходит с привкусом горчинки. Не так все хорошо, как могло бы быть. Но мне приходилось по работе поездить по всему миру - от Бразилии до Индии, от Китая до Восточного Тимора - и надо сказать, что мы мало ценим то, насколько хорошо, что мы живем в ЕС. В Латвии даже самые бедные люди живут лучше, чем проживающие во многих других местах жители, которые там считаются средне обеспеченными", - считает Вайдере.

По словам депутата, европейцы, безусловно, хотят быть более защищенными, на это и нацелен договор ЕС.

"Конечно, люди прежде всего хотят чувствовать себя безопасно. Такие события, как год назад в Брюсселе, на прошлой недели в Лондоне и теракты в Германии - это не может остаться без последствий, люди в Европе выступают против неконтролируемой и активной миграции, против нежелания мигрантов интегрироваться", - говорит Вайдере.

По словам евродепутата, пока ЕС будет медленно реагировать, во многих странах ЕС к власти могут придти силы, которым ЕС вообще будет не нужен.

"Приход к власти во Франции будет таким исходом, но надеюсь, такого не произойдет. У госпожи Марин Ле Пен проблемы морального критерия, например, ее последние выступления о том, что с России надо снять санкции. Что это за мораль такая, если можно призывать снять санкции против государства, которое оккупировало территорию другой страны и принимает участие в убийстве невинных людей на востоке Украины?! Ясно, что Ле Пен получила задание от России, в случае победы которой это станет ясно", - сказала Вайдере.

Как сообщал портал Mixnews, лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС, свидетельствуют кадры прямой трансляции из капитолийского Дворца консерваторов в Риме. В саммите принимает участие премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.