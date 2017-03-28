Бывший вице-президент США: Путин представляет угрозу и имеет "планы на Балтию" (15)

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Политика | 28 марта 2017 года, 15:27

Президент Российской Федерации Владимир Путин представляет угрозу международной безопасности и "имеет планы относительно стран Балтии" - Латвии,Литвы и Эстонии, так считает бывший вице-президент США Дик Чейни.

"Окончание холодной войны и Советского Союза он (Путин - BNS) считает катастрофой. Полагаю, он стремится исправить то, что считает катастрофой. Думается, у него имеются планы относительно стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы", - сказал Чейни на своей лекции, организованной газетой "The Economic Times" в Дели.

По его словам, Кремль стремится ослабить НАТО и с этой целью наращивает вооруженность Калининградской области, расположенной между Литвой и Польшей. Он также отметил, что нет никаких сомнений в том, что Путин пытался оказывать влияние на прошедшие в США президентские выборы.

76-летний Чейни был вице-президентом США в 2001-2009 гг. и считается одним из наиболее влиятельных сторонников строгой линии в администрации президента Джорджа Буша.

Комментарии 15
...3 часа назад
Какие странные "новости" в последнее время. Пабрикс сказал, Шадурскис сказал, бывший сказал, баба Маня сказала. Может стоит их всех в отдельный раздел - Они сказали.

А в новостях оставить факты и события, желательно конкретные.

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дохтор3 часа назад
это не лечится----только гильятина
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ёклмн3 часа назад
Не понял...,так что памперсы закладывать? Или пока не надо?:)
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