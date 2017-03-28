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Россия в прошлом году проводила кибершпионаж против отдельных латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений, сообщил после заседания правительства директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис.

Майзитис сегодня за закрытыми дверями докладывал правительству о результатах работы БЗС в прошлом году.

У бюро нет информации о том, что в результате шпионажа в распоряжении российской или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащие государственную тайну.

Он отметил, что активность шпионской деятельности России в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю.

В этом году в Латвию, как и в две другие страны Балтии, прибудут международные батальоны НАТО. С учетом усиления присутствия сил альянса в регионе активность спецслужб России в Латвии может сохраниться на прежнем уровне, но не исключены и специальные мероприятия, направленные против солдат НАТО, сказал Майзитис.

"Эти процессы, разумеется, будут в сфере внимания службы безопасности и в этом году", - подчеркнул директор БЗС.

Майзитис отказался отвечать на вопрос о том, кто был объектом кибершпионажа, отметив, что это были политики разного уровня. "Если мы обнаруживаем такие ситуации, то делимся информацией с теми лицами и учреждениями, которые стали мишенью", - сказал руководитель бюро. Он заверил, что секретная информация, имеющаяся в распоряжении органов безопасности и правоохранительных учреждений Латвии, находится под надежной защитой, а полученная в результате кибершпионажа информация является "достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной".

Случаи кибершпионажа свидетельствуют о том, что гражданам Латвии и должностным лицам необходимо быть бдительными и соблюдать все условия безопасности при использовании современных технологий, отметил Майзитис.