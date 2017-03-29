Депутат нацблока не пользуется лифтами, чтобы не поддерживать Россию (36)

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Политика | 29 марта 2017 года, 07:56

Латвийский депутат сейма Имантс Парадниекс, представляющий Национальное объединение, заявил в интервью LNT, что не пользуется лифтами, чтобы «не поддерживать российскую экономику». Об этом сообщает Sputnik Латвия.

«Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил свою позицию Парадниекс.

Отмечается, что депутат не стал раскрывать своих следующих шагов по отказу от поддержания российской экономики.

Источник: Газета.ru
Комментарии 36
Валерий3 часа назад
Без комментариев! Тут видимо что-то с умственными способностями!
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ДОКТОР3 часа назад
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ТВАЙКА 2,ПРИГЛАШАЕТ ПАРАДНИЕКСА НА ОСМОТР ПАЛАТЫ ДЛЯ НЕГО,К СОЖАЛЕНИЮ МАТРАЦ ,ОДЕЯЛО И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ ВЗЯТЬ ИЗ ДОМА.ЛЕЧЕНИЕ ПРОЙДЁТ НЕ В ОДИН ЭТАП,ПОТОМУ ЧТО БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ.
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Sedna3 часа назад
Может кто-то скажет, что Парадниекс и все эти нацисты - нормальные люди? Ш И З О Ф Р Е Н И Я.
Больные на все их отмороженные головы.
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