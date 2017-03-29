Депутат нацблока не пользуется лифтами, чтобы не поддерживать Россию (36)
Политика | 29 марта 2017 года, 07:56
Латвийский депутат сейма Имантс Парадниекс, представляющий Национальное объединение, заявил в интервью LNT, что не пользуется лифтами, чтобы «не поддерживать российскую экономику». Об этом сообщает Sputnik Латвия.
«Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил свою позицию Парадниекс.
Отмечается, что депутат не стал раскрывать своих следующих шагов по отказу от поддержания российской экономики.
Источник: Газета.ru
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