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Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата Имантса Парадниекса пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику».

«Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер в среду, 29 марта.

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что латвийский депутат сделал такое заявление ради самопиара. «Он делает это не для того, чтобы обратить внимание на какую-то проблему, а только чтобы "раскрутить" себя. Ну наверное, думает, что заодно и похудеет, здоровье поправит», — сказал сенатор Национальной службе новостей (НСН).

28 марта депутат латвийского Сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами. По его словам, для их работы используется энергия, которую Латвия закупает у России.