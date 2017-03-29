Парадниексу предложили отморозить уши назло России (9)
Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата Имантса Парадниекса пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику».
«Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер в среду, 29 марта.
Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что латвийский депутат сделал такое заявление ради самопиара. «Он делает это не для того, чтобы обратить внимание на какую-то проблему, а только чтобы "раскрутить" себя. Ну наверное, думает, что заодно и похудеет, здоровье поправит», — сказал сенатор Национальной службе новостей (НСН).
28 марта депутат латвийского Сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами. По его словам, для их работы используется энергия, которую Латвия закупает у России.
Вспомните какую нетленку он придумал как только заметил, что стал лысеть. Прямо целая фильма! Как метался! Как делал рука/лицо! Как бил себя в грудь! :) И обрезал-таки свой самурайский хвостик! Ради Латвии! Ради решимости изменить мир к лучшему!
Кто не видел, наслаждайтесь! :)
https://www.youtube.com/watch?v=bplcvxD6g9A
А когда у него в компе обнаружились запросы на порнуху и "игры" с животными?! До чего шедеврален был его ответ!
Во-первых, грит, не только я им пользуюсь, но и члены семьи!
А во-вторых, Парадниекс допустил, что ”слив” компромата связан с его активной позицией по вопросу об улучшении демографической ситуации и поддержке женщин, которые стремятся сохранить беременность.
Вот так незатейливо и семью подставил и себя борцуном за демографию и женщин показал. :)
Сейчас вот очередной перл про лифт и эл-во выдал. :)
Латыши просто обязаны гордиться таким представителем!