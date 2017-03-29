Политика |

С учетом последних вложений в безопасность, в том числе со стороны США, укрепилась уверенность в том, что Латвии военная угроза не грозит, заявил сегодня на встрече с представителями Американского еврейского комитета премьер-министр Марис Кучинскис.

Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. По словам Кучинскиса, Латвии очень важно, чтобы присутствие США в регионе сохранилось и после прибытия сил НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что Латвия не только потребляет безопасность, но и участвует в ее обеспечении, в частности, в антитеррористических операциях НАТО и ЕС.

Обсуждалась также ситуация в Европе в связи с выходом Великобритании из Евросоюза или Brexit. Кучинскис подчеркнул, что как можно более прагматичные и рациональные переговоры - в интересах всех сторон.

Говоря о реституции еврейской собственности, он напомнил, что начиная с 1991 года Латвия занимается этим вопросом и вернула права собственности всем, кто их запрашивал. Еврейской общине возвращено 36 зданий, принадлежавших общественным и религиозным организациям.