Вейонис осудил территориальное разделение Грузии (5)

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Политика | 30 марта 2017 года, 07:00

Президент Раймонд Вейонис надеется, что международное сообщество сумеет найти способы разрешения ситуации в Абхазии и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе президентской канцелярии.

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Посетив вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили административную пограничную линию Грузии и Южной Осетии, Вейонис выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

"Трагично, что в наши дни может быть ситуация, когда ограда из колючей проволоки разделяет страну на две части, порой разделяя также семьи. Латвия никогда не поддерживала такие действия России. Мы всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Важно, чтобы каждое государство могло быть самостоятельным и независимым", - сказал Вейонис.

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Латвия не признает состоявшиеся в марте в Абхазии так называемые парламентские выборы, а также запланированные в апреле в Южной Осетии так называемые президентские выборы и референдум. Эти действия сепаратистских режимов не способствуют мирному урегулированию конфликтов, подчеркнул он.

Как сообщалось, президент вместе с супругой Иветой Вейоне до 30 марта находится с визитом в Грузии.

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Комментарии 5
Валерия Мадам24 минуты назад
ну да. Латвия скорее поддержит нападение 08.08.08.
это нормально (с)
откуда привычка лезть в чужое дело?
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харчё30 минут назад
а чё,слетали-попили-поели-природу посмотрели за казённый счёт.
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Pavels Dmitrijevs13 минуты назад
Интересно почему? А как же самоопределение малых народов, по которому Латвия отделилась от СССР? Память короткая, или этот дурак не знает, что такие народы есть как абхазы и осетины?
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