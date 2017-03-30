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Бывший директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш отказался от предложения занять пост генерального секретаря Сейма. В интервью журналу Ir он рассказал, что в ближайшие годы не планирует работать в госуправлении.

"С годами становишься менее категоричен, никогда не говори "никогда". Я благодарен за предложения, но, скорее всего, не соглашусь на них", - отметил он.

С предложением занять этот пост к Криевиньшу обратилась председатель Сейма Инара Мурниеце. Сделала она это еще в начале марта, когда Криевиньш занимал пост главы Госканцелярии и собирался провести реформы в госуправлении. Как рассказала советница спикера парламента Даце Балоде, Мурниеце спросила Криевиньша, не готов ли он рассмотреть предложение стать Генеральным секретарем Сейма, если бы ему предложили такую возможность.

Кроме того, он подтвердил предположения о том, что его увольнение связано с многочисленными вопросами в контексте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В Госканцелярии были разработаны поправки к Закону о выходе на пенсию по выслуге лет в KNAB, которые не получили поддержку в Сейме.

Поправки к Закону о выходе на пенсию по выслуге лет в KNAB вызвали неодобрение в Комиссии по социальным делам. Формально парламент этот законопроект не отклонил, однако исключил из повестки дня в ожидании поправок, которые внесут изменения в законопроект.

Напомним, с 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии.