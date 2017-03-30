Политика |

Если люди не могут уплатить налог за свое единственное жилье, то это национализация, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" омбудсмен Юрис Янсонс.

Он считает такую ситуацию нарушением прав человека.

Надо в самые короткие сроки сказать обществу, какими будут решения, и как они повлияют на дальнейшую жизнь людей, указал омбудсмен. Янсонс одобряет прозвучавшее предложение отменить налог на недвижимость на единственное жилье.

Как сообщалось, министр юстиции Дзинтарс Расначс ожидает от Министерства финансов отзывчивости в предложении уменьшить значение кадастровой стоимости в расчете налога на недвижимость.

По словам Расначса, Минюст продолжит настаивать на предложении до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и с 2018 года установить, что рост налога на недвижимость не может превышать 10%. Также предусмотрено усовершенствовать методику расчета кадастровой стоимости.

Самоуправлениям при установлении налоговых скидок нужно соблюдать принцип социальной ответственности, то есть учитывать влияние налога на социально незащищенные группы населения.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 13 тыс. подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.