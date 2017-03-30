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1200 канадских военных, прибывающих в Латвию в рамках расширения контингента НАТО, значительно оживят местную экономику, тратя здесь свои немаленькие зарплаты, и обустраивая свой быт. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал министр обороны Латвиии Раймонд Бергманис.

Он призвал латвийских бизнесменов активно подключаться к инфраструктуре обслуживания иностранных солдат, которым понадобятся, как минимум, все те же услуги, что и местным жителям.

"Это обеспеченные люди с солидными зарплатами, и они не все время будут проводить на базе. Они будут заниматься спортом, ездить на экскурсии. Им нужно будет стричься, где-то питаться. Почти все старшие офицеры переезжают к нам с семьями, дети будут ходить здесь в школы. Жить они тоже будут не только в Адажи и окрестностях, место жительства они смогут выбирать сами, так что заработать смогут и те, кто будет сдавать им жилье", - пояснил министр.

Также министр подчеркнул, что не все расходы по обустройству здесь солдат НАТО будет нести только Латвия, значительную часть средств в строительство военных объектов вложат и страны-участницы проекта.