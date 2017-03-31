Посол Латвии в НАТО: нет сомнений в выполнении обязательств США (3)
Хотя после избрания Дональда Трампа президентом США и прозвучали опасения за изменения в оборонной политике, теперь уже нет оснований сомневаться, что США ограничат свою помощь в рамках НАТО, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.
По его словам, решимость выполнять обязательства в НАТО выразили министр обороны и вице-президент США, и высказывания Трампа по этому вопросу были очень ответственны.
Несмотря на это, Берзиньш признал, что на следующем саммите НАТО охотно услышал бы заявления о продолжении поддержки для укрепления обороноспособности Балтийского региона, особенно со стороны президента США.
По словам Берзиньша, у него нет ни малейших сомнений, что Латвия сдержит свои обещания и в следующем году расходы на оборону составят 2% от ВВП, причем эти средства будут очень целенаправленно вкладываться.
Сейчас между НАТО и Россией поддерживается диалог.
"Самые плохие переговоры лучше, чем самая лучшая война", - заявил в этой связи посол.
9 Мая 1945 года - вот в этом нет никаких сомнений, во всём остальном у вас сплошные пробуксовки.
Дурак никогда и ни в чем не сомневается.