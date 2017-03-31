Посол Латвии в НАТО: нет сомнений в выполнении обязательств США (3)

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Политика | 31 марта 2017 года, 09:57

Хотя после избрания Дональда Трампа президентом США и прозвучали опасения за изменения в оборонной политике, теперь уже нет оснований сомневаться, что США ограничат свою помощь в рамках НАТО, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

По его словам, решимость выполнять обязательства в НАТО выразили министр обороны и вице-президент США, и высказывания Трампа по этому вопросу были очень ответственны.

Несмотря на это, Берзиньш признал, что на следующем саммите НАТО охотно услышал бы заявления о продолжении поддержки для укрепления обороноспособности Балтийского региона, особенно со стороны президента США.

По словам Берзиньша, у него нет ни малейших сомнений, что Латвия сдержит свои обещания и в следующем году расходы на оборону составят 2% от ВВП, причем эти средства будут очень целенаправленно вкладываться.

Сейчас между НАТО и Россией поддерживается диалог.

"Самые плохие переговоры лучше, чем самая лучшая война", - заявил в этой связи посол.

Комментарии 3
Крик2 часа назад
Ну,ну, не спеши с выводами очкарик. Армия США никогда и ни с кем ещё не воевала, кроме как избивала безоружных и запуганных, все Европейские паркетные армии получали ..изды и не раз.
9 Мая 1945 года - вот в этом нет никаких сомнений, во всём остальном у вас сплошные пробуксовки.
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Само собой, нет.
Дурак никогда и ни в чем не сомневается.
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вова1 час назад
Дурачок с большой головой ребенка,это вы выполните все,даже то,о чем не просил никто.
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