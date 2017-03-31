Ушаков проигнорирует призыв Шадурскиса продолжать реорганизацию школ (3)

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Политика | 31 марта 2017 года, 11:31

Мнение министра образования Карлиса Шадурскиса о том, что в Риге необходимо продолжать оптимизацию школьной сети, столичное самоуправление может принять к сведению, но брать во внимание не будет, сказал сегодня утром в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, "прожиточный минимум" рижских школ - 450-550 детей в одном учебном учреждении, и все столичные школы отвечают этим критериям.

Шадурскис хочет, чтобы в школах было еще больше учеников, но это приведет к ликвидации единственной русской или латышской школы в микрорайоне, и этого самоуправление допустить не может. Мнение Шадурскиса Ушаков примет к сведению, но однозначно его проигнорирует.

Глава Рижской думы также сомневается в целесообразности передачи части функций самоуправления в сфере образования государству, поскольку государство доказало свою некомпетентность, что подтверждается примером реформы зарплат учителей.

Комментарии 3
Патриот 45 минут назад
Шаа дуркис угроза национальной безопасности Латвии!!! В тюрьму его скота! Из народа сделал стадо дебилов, которые даже писать не умеют!!!
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)))49 минут назад
Таких как Шадурскис не то что игнорировать,а гнать из Латвии метлой надо!Все что он для Латвии делает это только губит образование в стране!
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123457 минут назад
Шадускиса всерьез воспринимать,себя не уважать конченный дебил!
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