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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу призвал союзников по НАТО на предстоящем в пятницу саммите достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом по планам повышения расходов на оборону к концу этого года.

"Нашей целью должно быть достижение на встрече лидеров в мае соглашения о том, что союзники к концу года выполнят основную часть своих обещаний или составят планы, в которых четко укажут... как это обещание будет выполнено", - сказал Тиллерсон на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе, в которой принимает участие глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич.

"Союзники, у которых нет конкретного плана к 2024 году тратить на оборону два процента ВВП, должны его немедленно составить. Союзники, у которых такой план есть, должны приложить больше усилий и продемонстрировать результаты", - сказал он.

В то же время Тиллерсон постарался рассеять страхи союзников и сказал в пятницу, что в Вашингтоне понимают, что "угроза в отношении одного — это угроза для всех, мы намерены реагировать соответствующим образом". "Мы намерены придерживаться соглашений, которые заключили для защиты своих союзников", - сказал он.

На саммите в Уэльсе в 2014 году лидеры НАТО договорили прекратить снижение расходов на оборону и увеличивать бюджет обороны в направлении двух процентов ВВП. На данный момент цели в 2% достигли пять союзников: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

Латвия обязалась увеличить оборонный бюджет до 2% от ВВП к 2018 году.