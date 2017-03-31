Депутаты Сейма категорически осуждают подавление мирных акций в России (24)

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Политика | 31 марта 2017 года, 21:34

Группа депутатов Сейма в поддержку российского гражданского общества выразила категорическое осуждение задержаний и арестов мирных протестующих в России, сообщил ее председатель Юрис Вилюмс.

В заявлении группы депутатов о правах защитников демократических ценностей в России указано на агрессивное поведение российских властей в отношении нескольких сотен участников мирных массовых акций протеста на прошлой неделе, в том числе в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, вышедших на улицы с протестом против высокого уровня коррупции в стране.

Как указывают парламентарии, российские власти ограничивают и подавляют демократическое право общества свободно выражать свое мнение.

Депутаты категорически осуждают задержания и аресты сотен мирных протестующих, включая одного из лидеров оппозиции Навального, правозащитников, журналистов и несовершеннолетних, по всей России.

Латвийские политики выражают сожаление по поводу несоблюдения в России всеобщих демократических ценностей и прав человека и призывают власти незамедлительно освободить всех задержанных.

Во многих городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции в правительстве. В Москве полиция задержала не менее 700 участников несанкционированного митинга.

Комментарии 24
Garik2 часа назад
Они еще выйти на митинги не успели, а на ваших "осуждаем" чернила выцвели. Вы вопили о бомбежках мирного населения в Алеппо. Куда языки засунули по поводу Мосула?
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леший3 часа назад
депутаты сейма категорически осуждают подавление мирных акций в России и категорически приветствует силовое подавление мирных демонстраций в Италии, Франции, Германии!!!---УРА! полиции Франции! тысячи арестованы, сотни в больницах, двое убитых! Депутаты сейма требуют осудить, как можно строже арестованных и особенно тех, кто прячется пока ранеными, в больницах----Ура!Демократии!====Настоящая демократия----это только Западная Европа!
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Верик2 часа назад
Посмотрим,что будет 9 МАЯ.А задержка 5 людей 16 марта и задержка женщины в Юрмале за припев песни,это не тоже самое.Так заткнулись бы.
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