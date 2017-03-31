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Во вторник, 4 апреля, в Латвию прибудет с визитом президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, информировали в пресс-службе кацелярии президента Латвии.

В 11 часов ожидается официальная церемония встречи Порошенко у Рижского замка, а чуть позднее - церемония официального фотографирования и записи в книге гостей.

В свою очередь в 11:50 состоится двусторонняя встреча делегации Порошенко с Вейонисом, а позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции. Также предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В ходе визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом (СЗК) и провести рабочий полдник с председателем Сейма Инарой Мурниеце (VL-TB/LNNK).

В свою очередь у супруги Порошенко запланирована отдельная программа, в ходе которой она посетит Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую школу и начальную Вайварскую школу. Президент Украины прибудет по приглашению Раймонда Вейониса.