Латвию с визитом посетит президент Украины Петр Порошенко (63)

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Политика | 31 марта 2017 года, 18:12

Во вторник, 4 апреля, в Латвию прибудет с визитом президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, информировали в пресс-службе кацелярии президента Латвии.

В 11 часов ожидается официальная церемония встречи Порошенко у Рижского замка, а чуть позднее - церемония официального фотографирования и записи в книге гостей.

В свою очередь в 11:50 состоится двусторонняя встреча делегации Порошенко с Вейонисом, а позднее оба президента примут участие в подписании двустороннего договора и в пресс-конференции. Также предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В ходе визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом (СЗК) и провести рабочий полдник с председателем Сейма Инарой Мурниеце (VL-TB/LNNK).

В свою очередь у супруги Порошенко запланирована отдельная программа, в ходе которой она посетит Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую школу и начальную Вайварскую школу. Президент Украины прибудет по приглашению Раймонда Вейониса.

Комментарии 63
Оккупант2 часа назад
Ну меня лично уже не удивляет к Латвии всегда всякое говно только так липнет!Мурнице в первых рядах побежит ему задницу лизать как пить дать!Только этой мрази тут не хватало!
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Eliza 2 часа назад
Ничего удивительного...в приглашении Вейониса не вижу, "два дбл это сила"... !!! "Свояк свояка видит из далека"..., вот и "встретятся два одиночества", оба национально озабоченные, для которых русский язык является угрозой номер 1. Один уже подготовил себе "бункер" в Испании и вещички свои туда спровадил, а как же второй ???
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Виталий Корашевич2 часа назад
На каком языке общаться будут? Латышский выучил? А то у нас запрещенно на русском говорить так то...
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