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Входящая в Союз "зеленых" и крестьян Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) в проекте резолюции 28-го съезда выражает готовность взять на себя руководство Министерством образования и науки (МОН), потому что нынешний министр образования Карлис Шадурскис ("Единство") утратил не только ее доверие, но и доверие народа.

На съезде планируется принять ряд резолюций, и в резолюции о реформах образования подчеркивается, что предлагаемая в настоящее время модель системы образования и науки не отвечает потребностям национальной безопасности и жизнеспособности народа.

Сеть школ должна быть всеобъемлющей и не должна строиться на основе такого критерия, как количество школьников. Реформа школ должна рассматриваться как вклад в решение демографических проблем, а не только с точки зрения экономии бюджетных средств, как это происходит в настоящее время, говорится в проекте резолюции.