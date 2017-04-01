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Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис является одним из наиболее компетентных представителей Кабинета министров, а также краеугольным камнем правительства. Об этом сегодня в ходе конгресса Латвийской зеленой партии заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Говоря о министре здравоохранения Анде Чакше, премьер сказал, что она многое делает для осуществления реформ здравоохранения, которому долгие годы не уделяли внимание.

«Чакша – борец, она может рассчитывать на поддержку премьер-министра», - заверил Кучинскис.

Он призвал сохранить единство как в этой партии, так и в Союзе «зеленых» и крестьян.

Сегодня прошли выборы руководства Латвийской зеленой партии. На должность председателя правления партии был переизбран Эдгар Таварс.

Из 477 участников съезда за Таварса проголосовали 302 человека. За второго кандидата - Индулиса Эмсиса - было отдано 173 голоса.

Обращаясь к участникам съезда, Таварс пообещал с двойной энергией работать над реализацией и усовершенствованием программы партии. Также председатель правления ЛЗП пообещал в дальнейшем более активно вовлекать в работу партии ее давних членов и привлекать новых сторонников.