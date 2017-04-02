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На состоявшемся 23 марта внеочередном заседании правительство за закрытыми дверями одобрило увеличение финансирования для ряда областей, в том числе для оплаты труда педагогов, повышения эффективности работы Государственной службы леса (ГСЛ) и Службы государственных доходов (СГД), Праздника песни и танца школьной молодежи и других целей, сообщает радио MIX FM 102,7.

На внеочередном заседании правительство рассматривало проект среднесрочных бюджетных рамок на 2018-2020 годы, а также график разработки проекта госбюджета 2018 года.

Согласно протоколу заседания, в его закрытой части правительство одобрило увеличение базы финансирования ряда областей. Так, для обеспечения бюджета Министерства обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта к 2020 году правительство утвердило повышение базы его расходов на 78,9 млн евро.

Также правительство поддержало увеличение базовых расходов по программе реформы оплаты труда педагогов в 2018 году на 1,8 млн евро, в 2019 году на 3,68 млн евро, а в 2020 году - на 3,68 млн евро.

На заседании было одобрено и увеличение базы расходов Министерства образования и науки по организации Праздника песни и танца школьной молодежи: в 2018 году - на 117 тыс. евро, в 2019 году - на 146 тыс. евро, а в 2020 году - на 4,64 млн евро.

Для мер по размещению в Латвии лиц, нуждающихся в международной защите, базовые расходы Минблага в 2018-2020 годах будут увеличены на 172 622 евро ежегодно.

Правительство также постановило, что в 2020 году и в последующие годы будет продолжена работа по укреплению потенциала Госслужбы леса и СГД, предусмотрев финансирование для Министерства земледелия в размере 2,7 млн евро ежегодно, а для Минфина - в размере 1,3 млн евро ежегодно.

Кабинет министров также утвердил график разработки законопроекта о госбюджете на 2018 год, согласно которому до 1 июня министерства должны подать Минфину и Межведомственному координационному центру предложения о приоритетных мерах и необходимом для них финансировании. В соответствии с графиком, правительство планирует утвердить бюджет 10 октября, а 12 октября передать пакет бюджетных документов в Сейм.