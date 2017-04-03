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В пятницу, 31 марта по обоюдному согласию с министром экономики Арвилом Ашераденсом свой пост покинул руководитель Государственного бюро по контролю за строительством Петерис Друкис, сообщает программа De facto на Латвийском телевидении.

Как отмечает передача, его уход связан с постановлением Рижского окружного суда, согласно которому Друкис, будучи ранее сотрудником Inspecta Latvia, потратил из бюджета компании 14 500 евро на личные нужды, в том числе более 7 455 евро на свадебное угощение.

Также, согласно выводам суда, Друкис на средства компании приобрел пылесос, стиральную машину и холодильник, а также комплект мебели – латексный матрас, матрас на деревянной раме, различные ткани, ортопедическую подушку и другие вещи. За получение мебели и бытовой техники подписалась работница Inspecta Latvia Ласма Станкевича, которая позже стала женой Друкиса.

Как объяснил Друкис во время судебных разбирательств, все эти вещи он купил для арендованной Inspecta квартиры в Вентспилсе, однако во время инвентаризации на предприятии этих вещей не нашли. В судебных бумагах было указано, что мебель была приобретена по месту жительства Друкиса. Таким образом, суд принял решение взыскать средства в размере 14 500 евро в пользу фирмы.

На посту руководителя Государственного бюро по контролю за строительством Петерис Друкис работал 2 года. Как отмечается, до вступления в должность он проинформировал министра экономики о претензиях предыдущего работодателя. Как объяснил глава Минэкономики Арвилс Ашераденс, решение об отстранении Друкиса от должности было принято ввиду поддержания репутации учреждения.