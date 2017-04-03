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В рамках так называемого дела олигархов следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) хотели допросить нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Neatkarīgā Rīta Avīze.

Как пишет издание, к последним страницам "дела олигархов" прилагалось прошение об юридической помощи, согласно которому Латвия обратилась к Америке с просьбой допросить гражданина США Дональда Трампа за то, что тот знаком с бывшим политиком Айнаром Шлесерсом. Латвийская сторона хотела выяснить все детали встречи американского миллиардера с предпринимателем Шлесерсом. Данное прошение было датировано 21 февраля 2014 года, что свидетельствует о том, что такой шаг был одним из последних в процессуальных действиях KNAB в рамках "дела олигархов".

Сообщается, что американские правозащитники данное прошение Латвии оставили без ответа, даже несмотря на то, что в то время Трамп не являлся должностным лицом.

Необходимо отметить, что ранее Neatkarīgā rīta avīze сообщала о том, что Трамп посещал Латвию и встречался со Шлесерсом. Как сообщил тогда анонимный источник, новоизбранный президент в июле 2008 года приезжал в Ригу для изучения возможностей для инвестиций.

По утверждению NRA, источник является достоверным и заслуживающим доверия. С ним журналистов познакомил известный и уважаемый в Латвии адвокат. Источник в деталях описал тайный визит Трампа в Ригу.