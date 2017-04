Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родственникам и близким погибших во время теракта в метро Петербурга.

"Страшные новости о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны, глубокие соболезнования родственникам погибших", - написал он в Twitter.

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims