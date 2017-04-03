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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родственникам и близким погибших во время теракта в метро Петербурга.

"Страшные новости о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны, глубокие соболезнования родственникам погибших", - написал он в Twitter.

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 3 апреля 2017 г.

Напомним, взрыв произошел днем в Петербургском метро. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии.

В результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о девяти погибших, а городские власти - о 22 пострадавших.