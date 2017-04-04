В Латвии с визитом находится президент Украины Петр Порошенко (11)

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Политика | 4 апреля 2017 года, 11:15

В Латвию с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко. Об этом сообщил корреспондент радиостанции Baltkom.

В эти минуты проходит официальная церемония встречи украинского президента в Рижском замке.

В 11.50 запланирована встреча делегаций двух стран, затем президенты Порошенко и Раймонд Вейонис примут участие в церемонии подписания двухсторонних договоров.

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После совместной пресс-конференции президентов Украины и Латвии состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

Во время визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и принять участие в рабочем обеде с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В программе визита украинской делегации также посещение Латвийского национального художественного музея, Рижской украинской средней школы и Вайварской основной школы.

Порошенко посетит Латвию по приглашению президента Вейониса.

Как сообщалось ранее, в связи с визитом украинского главы, ожидаются ограничения движения.

Комментарии 11
АЛ237 минут назад
Что он тут забыл? Убийца собственного народа!
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чел36 минут назад
Говно приплыло. Аплодисменты.Маэстр, урежте марш.
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Не лоялен39 минут назад
Во время визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и принять участие в рабочем обеде с председателем Сейма Инарой Мурниеце. Ну кто бы сомневался,это жалкое подобие людей,уже давно спит и видит как этого убийцу бы в жопу поцеловать!
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