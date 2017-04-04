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Украина - краеугольный камень европейской безопасности, поэтому демократическое, сильное в экономическом и военном отношении государство - в интересах Латвии и всей Европы, подчеркнул президент Раймонд Вейонис во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, который прибыл с визитом в Ригу.

Президент Латвии начал совместную пресс-конференцию глав двух государств со слов благодарности украинскому президенту, отметив, что обе страны исторически тесно сотрудничают и визит Порошенко в Латвию придаст новый импульс двухсторонним отношениям.

Важно, чтобы ЕС и в дальнейшем поддерживал проводимые правительством Украины реформы, сказал Вейонис.

"Мы очень хорошо понимаем, что любая реформа сложна, поэтому готовы делиться своим опытом, чтобы помочь украинскому правительству осуществить эти реформы", - сказал он.

Международное сообщество должно продолжать поддержку усилиям Украины по стабилизации ситуации в регионе и сохранять солидарность, уверен президент Латвии.

"Осуществленная три года назад Россией аннексия Крыма изменила ситуацию с безопасностью. Латвия осуждает этот шаг. Мы всегда выступали за территориальную целостность и суверенитет Украины и будем делать это и в дальнейшем", - сказал он.

Пересмотр санкций в отношении России будет возможен только после выполнения минских соглашений, подчеркнул Вейонис.

Визит Порошенко в Латвию проходит в знаменательное время - исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Латвией и Украиной, сказал президент.

Вейонис выразил надежду на то, что уже предстоящим летом украинские граждане смогут без виз посещать страны Шенгенской зоны.

Он отметил также, что Украина для Латвии традиционно является важным торговым партнером, и Латвия заинтересована в укреплении торговых связей между двумя странами.