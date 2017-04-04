Политика |

Депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Айнар Межулис в прошлом году получили в подарок от своей жены 20 тысяч евро, свидетельствует информация в декларации должностного лица. Об этом пишет la.lv.

Кроме того, парламентарий за 17 тысяч евро приобрел автомобиль Audi Q5 2009 года выпуска.

За работу в Сейме депутат получил 36 013 евро, а в качестве доходов от общества "Объединение самоуправлений Рижского региона", в котором Межулис занимает должность члена правления - 14 318 евро.

Межулис также является председателем правления футбольного клуба "Смилтене" и членом правления Латвийской волейбольной федерации. Ему принадлежит земля в Смилтенском крае. Никакие задолженности Межулис не декларировал.

Ранее стало известно, что ежегодные декларации должностных лиц в установленный срок (до 3 апреля включительно) не подали 1102 должностных лица.