Декларация о доходах: депутат Сейма получил в подарок от жены 20 тысяч евро (6)

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Политика | 4 апреля 2017 года, 17:19

Депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Айнар Межулис в прошлом году получили в подарок от своей жены 20 тысяч евро, свидетельствует информация в декларации должностного лица. Об этом пишет la.lv.

Кроме того, парламентарий за 17 тысяч евро приобрел автомобиль Audi Q5 2009 года выпуска.

За работу в Сейме депутат получил 36 013 евро, а в качестве доходов от общества "Объединение самоуправлений Рижского региона", в котором Межулис занимает должность члена правления - 14 318 евро.

Межулис также является председателем правления футбольного клуба "Смилтене" и членом правления Латвийской волейбольной федерации. Ему принадлежит земля в Смилтенском крае. Никакие задолженности Межулис не декларировал.

Ранее стало известно, что ежегодные декларации должностных лиц в установленный срок (до 3 апреля включительно) не подали 1102 должностных лица.

Комментарии 6
леший43 минуты назад
в Америке одна особа вышла замуж за спаниеля, правда спаниель был миллионером и конечно же "МУЖ" постоянно делал жене подарки(машины, бриллианты, шубы)----у этого депутата та же фишка?
2
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ххх48 минут назад
Ким Чен Ина на этих дарителей не хватает!.......
1
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GM 17 минут назад
Вот так перекачиваются деньги, от жены к мужу, от зятя к теще....По дороге часть их исчезает в оффшорах, которые можно и не декларировать. А еще говорят, что унас не такая большая коррупция.
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