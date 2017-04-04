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Группа рижан провела сегодня митинг у посольства Украины в Латвии в связи с приездом в Ригу украинского президента Петра Порошенко.

Как радио Baltkom ранее рассказала один из организаторов митинга Анда Борисова, участники мероприятия хотят призвать украинского лидера остановить кровопролитие на юго-востоке страны.

"Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" – сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями "Меня убил Порошенко. За что?", "Je suis Donbass", "Порошенко, пули ВСУ летят в твоих детей" и другими.

Напомним, сегодня в Ригу с визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи с главой Латвии Раймондом Вейонисом он заявил, что на Донбассе с 1 апреля ни одного дня не было соблюдения режима тишины российской стороной.

"Ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было", - сказал Порошенко.

Фото: facebook.com/alla.berezovskaya.73