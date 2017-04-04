"Порошенко, прекрати войну": напротив украинского посольства прошел митинг (11)

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Политика | 4 апреля 2017 года, 18:44

Группа рижан провела сегодня митинг у посольства Украины в Латвии в связи с приездом в Ригу украинского президента Петра Порошенко.

Как радио Baltkom ранее рассказала один из организаторов митинга Анда Борисова, участники мероприятия хотят призвать украинского лидера остановить кровопролитие на юго-востоке страны.

"Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" – сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

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Участники митинга держали в руках плакаты с надписями "Меня убил Порошенко. За что?", "Je suis Donbass", "Порошенко, пули ВСУ летят в твоих детей" и другими.

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Напомним, сегодня в Ригу с визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи с главой Латвии Раймондом Вейонисом он заявил, что на Донбассе с 1 апреля ни одного дня не было соблюдения режима тишины российской стороной.

"Ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было", - сказал Порошенко.

Фото: facebook.com/alla.berezovskaya.73

Комментарии 11
5551 час назад
молодцы !!!!
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Патриот 1 час назад
Да не митинги надо устраивать а арестовать его скота и в Донбасс под суд. До приговора бы врядли дожил, народ на куски бы порвал.
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Оккупант58 минут назад
Мне интересно как они на этот митинг,разрешение получили,и как их за то там не разогнали всех!Наши то Бравые политики судя по тому как этого выродка встретили,очень горды тем что он со изволил в Латвию приехать!
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