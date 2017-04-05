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На сегодняшний день Министерство обороны Латвии разрабатывает новую концепцию всеобъемлющей защиты, рассказал газете Latvijas Avize парламентский секретарь ведомства Андрей Пантелеев. Минобороны планирует двигаться в двух направлениях: развитие Национальных вооружённых сил (НВС) и обучение молодежи.

"Наша главная цель, чтобы выпускники школ имели минимальные навыки военной подготовки. Используя уроки защиты государства, хотим подготовить новое поколение к быстрому внедрению в оборону страны", - рассказал он.

По словам Пантелеева, изменения должны коснуться и Земессардзе.

"Хотим изменить функции и задачи. Конкретные батальоны Земессардзе будут привязаны к конкретным участкам. Руководители батальонов должны уметь использовать доступные там ресурсы. Например, они должны знать, как быстрее всего заблокировать дорогу. Кроме того, глава батальона должен вовлекать в процесс обороны и местных жителей, которые лучше всего знают эти участки. Так что, у руководителя должен быть авторитет среди них", - подчеркнул Пантелеев.

Парламентский секретарь минобороны также признал, что до 2014 года в Латвии, НАТО и ЕС существовало мнение, что реальной военной угрозы от России нет.

"Мы были уверены, что реальной угрозы со стороны России нет - опасность для НАТО казалась абстрактной и теоретической. К тому же, они сотрудничали между собой. Это повлияло на мышление в Латвии. Кроме того, у нас были экономические проблемы, бюджет должен был быть сбалансированным. Тогда было популярным мнение, что нет никакой необходимости тратит дополнительные деньги на оборону", - сказал он.

Напомним, на саммите в Уэльсе в 2014 году лидеры НАТО договорили прекратить снижение расходов на оборону и увеличивать бюджет обороны в направлении двух процентов ВВП. На данный момент цели в 2% достигли пять союзников: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

Латвия обязалась увеличить оборонный бюджет до 2% от ВВП к 2018 году.