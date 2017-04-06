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Америка ведет себя с менее развитыми странами мира, как неразумные родители, которые балуют свои детей. Такое мнение в интервью nra.lv высказала политолог Илзе Островска.

"По-моему, это самое большое несчастье для нас и других стран. Все привыкли, что Америка вечно говорит нам, что делать, а что не делать. Все к этому привыкли. А после того, как президентом стал Дональд Трамп, который заявил о том, что США отказывает от своих функций няни, началась паника. Такое послушание связано с тем, что ты получаешь плату за то, что сделал что-то правильно. Америка приучила нас к тому, что за хорошую оценку в школе мы получаем премию. Но тут может получиться так, что и не получим. Кроме этого появляется чувство растерянности, что надо будет самим что-то решать и думать", - отметила Островска.

По ее словам, сейчас все начинают понимать, что, видимо, придется начать думать самостоятельно.

"А вот теперь большой вопрос - осталась ли способность думать? Сможем ли думать о том, как выровнять финансовую ситуацию, о том, какие решения будут правильными, а какие нет?", - отмечает Островска.

Напомним, как ранее заявил посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш, хотя после избрания Дональда Трампа президентом США и прозвучали опасения за изменения в оборонной политике, теперь уже нет оснований сомневаться, что США ограничат свою помощь в рамках НАТО.

По его словам, решимость выполнять обязательства в НАТО выразили министр обороны и вице-президент США, и высказывания Трампа по этому вопросу были очень ответственны.

Несмотря на это, Берзиньш признал, что на следующем саммите НАТО охотно услышал бы заявления о продолжении поддержки для укрепления обороноспособности Балтийского региона, особенно со стороны президента США.