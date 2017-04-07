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Нынешний председатель Крестьянского союза Латвии (КСЛ) Аугуст Бригманис готов руководить партией еще года два, а затем планирует передать бразды правления более молодому политику. Об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

"Думаю, что через два года уйду с поста главы партии. Пусть на мое место придет кто-то помоложе", - сказал политик.

По его словам, у него уже есть на примете несколько молодых и энергичных кандидатов, однако их имен он не назвал.

"Один из них был бы очень подходящим кандидатом - он и руководил самоуправлением, был депутатом Сейма, министром, у него также было свое хозяйство. Смог бы ли этот человек руководить партией? Конечно, смог бы! Молодой ли он? Конечно, да! Хотел бы он руководить партией? Нет, он этого не хочет, его это не интересует", - рассказал Бригманис.

Напомним, в субботу, 8 апреля состоится съезд КСЛ, на котором будет избрано руководство партии. На должность ее председателя было выдвинуто два кандидата – Бригманис и министр земледелия Янис Дуклавс, однако Дуклавс отозвал свою кандидатуру.

Свое решение он объяснил тем, что неправильно менять председателя партии в год выборов и во время, когда партия начинает подготовку к парламентским выборам в следующем году. Таким образом, Бригманис остается единственным кандидатом на пост председателя партии.