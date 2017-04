Политика |

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии.

О произошедшем пишет предприниматель Андрис Сорока.

"Америка только что нанесла удар по Сирии. Даже не хочется думать о последствиях", - пишет он.

Депутат Артис Пабрикс думает, что российское руководство не будет довольно таким развитием событий.

"Этим шагом Америка Трампа доставила большую головную боль Кремлю, который думал, что может ставить музыку и все будут танцевать под его дудочку", - написал Пабрикс.

Главный редактор издания Neatkarīgā Rīta Avīze Анита Даукште высказывает свой прогноз.

"Удар США по сирийской авиабазе трагично скажется на мировой безопасности. Не зря Обама в свое время не стал переходить эту границу", - написала Даукште.

Пользователь Aināronkulis напоминает, что Трамп - не первый президент, который распорядился таким образом.

"Хороший президент США - только тот, кто смело отдает приказ напасть на другие государство", - пишет он.

Журналист Айдис Томсонс хочет услышать другие комментарии о действиях Трампа.

"Мне интересно услышать, что скажут сторонники Трампа, которые обвиняли Америку за то, что она везде мешается. Трамп становится похожим на Буша?", - пишет он.

Чиновник Эрикс Эзериньш пишет, что еще недавно СМИ писали о дружбе Путина и Трампа.

"Меня же интересует, что скажут те, кто заявлял, что Трамп - друг Путина?", - пишет он.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает атаку США на авиабазу в Сирии адекватным шагом.

"Удар США по сирийской авиабазе является адекватным шагом, если учесть варварские зверства, которые Асад проводит против своего же народа", - считает Эдгар Ринкевич.

US missile strike against Syrian air base is adequate taking into account barbaric atrocities committed by Assad against his own people