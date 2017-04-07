Политика |

В зимнюю сессию Сейм принял 56 законов, а самым активным участником прений был депутат "Согласия" Ивар Зариньш, сообщили в пресс-службе парламента.

Сейм в эту сессию начиная с 9 января собрался на 13 очередных и одно внеочередное заседание. Депутаты приняли 56 законов - 11 новых и поправки к 45 законам. Один закон президент передал парламенту на повторное рассмотрение.

На рассмотрение комиссиям передано 64 законопроекта, в том числе 52 подало правительство, 11 - комиссии и один - депутаты.

Зариньш выступал в прениях 18 раз, Янис Адамсонс, также представитель "Согласия" - 17 раз, по 15 раз выступали Артус Кайминьш и Юлия Степаненко ("Согласие"), по 11 раз - Мартиньш Бондарс и Мартиньш Шицс (ЛОР).

Зимняя сессия Сейма закроется 10 апреля, летняя начнется 18 апреля.