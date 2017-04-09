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В рамках реформы системы здравоохранения планируется провести реорганизацию подведомственных Минздраву учреждений, чтобы улучшить администрирование медицинского обслуживания и анализ данных в здравоохранении. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Наиболее существенные изменения планируются в сфере закупок, анализа данных и функций надзора.

Основные изменения коснутся трех учреждений - Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний. В этих учреждениях планируется провести перераспределение функций и задач для обеспечения эффективного, прозрачного, дополняющего друг друга и не дублирующего административного руководства сектором здравоохранения.

После реформы функции Национальной службы здоровья будут сфокусированы именно на планировании средств в здравоохранении, функциях администрирования и надзора, а также содержании электронной системы здравоохранения.

В ходе реформы будут пересмотрены и функции Центра профилактики и контроля заболеваний. Центру будет делегирована функция методической поддержки лечебных учреждений по вопросам качества лечения и безопасности пациентов. Кроме того, этому учреждению планируется передать ряд функций Национальной службы здоровья, например, регистрацию медицинских технологий.

Что касается Инспекции здравоохранения, в настоящее время ей поручено 19 функций и 17 задач, которые в ходе реформы будут уточнены и распределены по блокам. Также Инспекция продолжит выполнять функцию контроля над выполнением договоров по оказанию оплачиваемых государством медицинских услуг, рассматривать жалобы пациентов и регулярно проводить контрольные мероприятия.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, Минздрав предложил план реформы здравоохранения, который предусматривает изменения и улучшения в различных сферах в целях повышения доступности медицинского обслуживания для жителей, показателей состояния здоровья населения и решения проблемы человеческих ресурсов в медицине.