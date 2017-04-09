LTV: Петерсоне-Годмане может лишиться поста госсекретаря МВД (1)

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Политика | 9 апреля 2017 года, 21:03

Госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане не продлили доступ к государственной тайне. Это означает, что в дальнейшем она не сможет исполнять свои служебные обязанности, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что срок действия доступа к государственной тайне у Петерсоне-Годмане истек, и было решено не продлевать его.

В настоящее время госсекретарь МВД находится в отпуске за пределами Латвии. От комментариев по этому поводу она воздержалась, отметив, что ее о подобном решении никто не проинформировал. Следует отметить, что, согласно латвийскому законодательству, решение о запрете на доступ к гостайне можно обжаловать.

Добавим, Илзе Петерсоне-Годмане занимает пост госсекретаря МВД с 2009 года.

Комментарии 1
GM1 час назад
ДОЖИЛИ ! Свои своим уже не доверяют. Типичное латышоке отношение-"Пусть здохнет моя корова, зато у соседа четыре". Обостренное чуство, особенно если надо занять чужое кресло,должность,или перед выборами.
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