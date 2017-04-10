Премьер не верит в успех коалиционных партий на выборах в Риге (11)
Премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) не прогнозирует хоть сколько-нибудь хороших результатов коалиционных партий на выборах в Риге.
В интервью газете Diena Кучинскис сказал, что находящиеся сейчас у власти в столице партии, бесспорно, очень профессионально работают в сфере общественных отношений, и выступать за полгода до выборов с какими-то суперпредложениями, надеясь на что-то большее, наивно.
"Я для правительственной коалиции не предвижу сколько-нибудь хороших результатов в Риге, и, возможно, это будет причина, чтобы осенью 2017 года поговорить о будущем", - сказал премьер.
Комментируя работу правительства, премьер-министр отметил, что оно может доработать до конца 2018 года.
"Чтобы все то, что начато, можно было завершить и оценить результаты, нужно доработать до нового Сейма", - сказал Кучинскис, добавив, что дольше удержаться у власти для него не самоцель.
А ещё мне показалось,что его будущее - там. За океаном. Вот еще срок один в Риге отмотает, деньжат подкопит и свалит. Может, Нилстобоевцы в курсе, чего он в Штаты зачастил? Нам-то он не докладывается.