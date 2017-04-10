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Премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) не прогнозирует хоть сколько-нибудь хороших результатов коалиционных партий на выборах в Риге.

В интервью газете Diena Кучинскис сказал, что находящиеся сейчас у власти в столице партии, бесспорно, очень профессионально работают в сфере общественных отношений, и выступать за полгода до выборов с какими-то суперпредложениями, надеясь на что-то большее, наивно.

"Я для правительственной коалиции не предвижу сколько-нибудь хороших результатов в Риге, и, возможно, это будет причина, чтобы осенью 2017 года поговорить о будущем", - сказал премьер.

Комментируя работу правительства, премьер-министр отметил, что оно может доработать до конца 2018 года.

"Чтобы все то, что начато, можно было завершить и оценить результаты, нужно доработать до нового Сейма", - сказал Кучинскис, добавив, что дольше удержаться у власти для него не самоцель.