Премьер не верит в успех коалиционных партий на выборах в Риге (11)

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Политика | 10 апреля 2017 года, 09:46

Премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) не прогнозирует хоть сколько-нибудь хороших результатов коалиционных партий на выборах в Риге.

В интервью газете Diena Кучинскис сказал, что находящиеся сейчас у власти в столице партии, бесспорно, очень профессионально работают в сфере общественных отношений, и выступать за полгода до выборов с какими-то суперпредложениями, надеясь на что-то большее, наивно.

"Я для правительственной коалиции не предвижу сколько-нибудь хороших результатов в Риге, и, возможно, это будет причина, чтобы осенью 2017 года поговорить о будущем", - сказал премьер.

Комментируя работу правительства, премьер-министр отметил, что оно может доработать до конца 2018 года.

"Чтобы все то, что начато, можно было завершить и оценить результаты, нужно доработать до нового Сейма", - сказал Кучинскис, добавив, что дольше удержаться у власти для него не самоцель.

Комментарии 11
eiroskeptiki.lv1 час назад
Вам бы лучше задуматься о срвнительно недавнем прошлом. Помянуть добрым словом Цитаделе, Лиепаяс металлург.... может быть, даже прикинуть, с чего деньги за ущерб государству возвращать ....а будущего у вас нет. И не только в Рижской Думе.
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....1 час назад
Профессионалы в пиздежом вы.. когда уже вам кто пару гранат в сейм закинет..
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eiroskeptiki.lv1 час назад
На мой невзыскательный взгляд это плевок в лицо русскому избирателю конкретный. Вы тут больше ему в любви объясняйтесь!
А ещё мне показалось,что его будущее - там. За океаном. Вот еще срок один в Риге отмотает, деньжат подкопит и свалит. Может, Нилстобоевцы в курсе, чего он в Штаты зачастил? Нам-то он не докладывается.
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