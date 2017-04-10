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Доходы партии "Единство" в прошлом году составили 419 509 евро, свидетельствует годовой отчет партии.

В виде пожертвований "Единство" получило 179 924 евро, членские взносы составили 126 733 евро. Прочие доходы составили 112 852 евро, в том числе финансирование из государственного бюджета - 106 252 евро.

Расходы партии в прошлом году составили 439 265 евро, из них 165 452 евро - зарплаты и другие выплаты физическим лицам. На аренду помещений и другие услуги "Единство" потратило 69 943 евро, на рекламу - 61 651 евро.

В октябре прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией постановило прекратить финансировании партии из государственного бюджета, так как вступило в силу решение начальника бюро о привлечении "Единства" к административной ответственности за не указанные в декларации о доходах и расходах на выборах 2014 года сделки и пожертвования. "Единству" пришлось заплатить государству штраф в размере 42 000 евро.