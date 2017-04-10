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Житель Лиелварде Имант обнаружил в своем почтовом ящике письмо от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в котором его родственника, умершего восемь лет назад, приглашали на выборы. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на передачу телеканала TV3 Bez Tabu.

В конце марта Имант получил письмо от УДГМ, адресованное брату матери бывшей жены Ояру. В нем было сказано, что мужчина приглашается на выборы в местное самоуправление. Между тем, Ояр никогда не жил по адресу, указанному на конверте. Во время Второй мировой войны он переехал в Германию, а затем перебрался в Великобританию, где и прожил практически всю жизнь. Урна с прахом мужчины захоронена на лютеранском кладбище в Лиелварде, сообщает Bez Tabu.

После смерти Ояра в Латвии трижды прошли выборы в Сейм и один раз выборы в самоуправления. Родственников мужчины удивляет то, что на предыдущих выборах подобные письма не приходили.

Член Центральной избирательной комиссии Ритвард Эглайс в связи с этим случаем отметил, что письмо призвано лишь информировать гражданина о возможности поучаствовать в выборах.

"Такое приглашение не дает права принимать участие в выборах. Право на участие подтверждается иначе, а именно тем, что человек приходит на избирательный участок и предъявляет паспорт или свидетельство о выборах. Также он должен состоять в списке. А подобное письмо носит лишь информативный характер", - отметил Эглайс.

В свою очередь представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате сообщила, что смерть мужчины не была зафиксирована в регистре населения.

"Факт о смерти человека не попал в регистр населения. Мы не получили информацию о том, что этот человек умер. Следовательно, статус персоны все еще активен, поэтому уведомление и было отправлено", - сказала Йонате.

Она также указала, что если до 1 июля 2016 года человек не сообщил о своем декларированном адресе, но указал место жительства, то оно автоматически и становится его декларированным адресом. Это объясняет, почему ранее подобные письма родственники не получали, отметила Йонате.

Муниципальные выборы пройдут в Латвии 3 июня.