Политика |

По неофициальной информации Латвийского телевидения, возможно, проблемы с доступом к гостайне у госсекретаря МВД Илзе Петерсоне-Годмане могли возникнуть из-за посещения дня рождения главы газовой компании Itera Latvija Юриса Савицкиса.

Сам он, правда, так не считает, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

По словам предпринимателя Юриса Савицкиса, с мужем госсекретаря МВД, бывшим премьером и политиком Иваром Годманисом, он уже давно знаком. И они вместе играют в теннис более 30 лет.

«Мы не встречались на празднике. Просто они были в Хорватии, и мы были в Хорватии. И они не приехали специально. (...) Из Латвии были мои друзья, но я особо не отмечал. Вы же знаете, если я отмечаю, то в другом масштабе. Обычный день рождения - это 300-500 человек. А там были 15-20. Как это вообще может быть, что из-за причастности ко мне кому-то могут не дать доступ к гостайне? Это я исключаю. Это потому что я работаю с Россией? С «Газпромом»? Это звучит как-то странно», - заявил бизнесмен.

Должность госсекретаря министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане занимает с 2009-го года. А в самом министерстве трудится вот уже 18 лет. Если Петерсоне-Годмане не продлят доступ к гостайне, ее придется покинуть занимаемую должность.

Напомним, в воскресенье LTV со ссылкой на свои информированные источники сообщило, что Петерсоне-Годмане не возобновили доступ к информации ограниченного доступа (гостайне). В этом году срок действия ранее выданного ей дозвола истек, и при повторном решении вопроса в доступе было отказано. А без такого документы многолетний госсекретарь МВД Петерсоне-Годмане исполнять должностные обязанности не смогла бы.

Допускать ли госслужащих к секретной информации, в Латвии решает SAB. Представитель бюро Ивета Маура заявила, что процедура проверки в деле Петерсоне-Годмане не завершена, и окончательное решение еще не принято. Но это может произойти в ближайшее время, когда госсекретарь вернется из отпуска. На работе госсекретарь должна появиться 13 апреля.