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В Службе госдоходов (СГД) начато служебное расследование в отношении директора Управления по контролю за налогами Сандры Карклини-Админи. Об этом сообщает nra.lv.

Чиновница отстранена от работы с 7 апреля.

Как пояснили в СГД, в рамках проверки будет установлено, были ли основания для аудита налога на добавленную стоимость в отношении некоего бизнесмена. Проверка продлится около месяца.

Кроме того, будет проведено служебное расследование в отношении руководителя отдела анализа юридических персон Управления по контролю за налогами СГД Инесе Спирки. Она не будет отстранена от должности.

Между тем, по данным издания Diena, дело может быть связано с аудитом в строительной компании AB Build - одной из крупнейших фирм, задействованных в строительстве нового корпуса больницы Страдиня.