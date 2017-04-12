Газета: школы с самой плохой успеваемостью - русскоязычные (+ОПРОС) (25)

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Политика | 12 апреля 2017 года, 07:16

Принимая решение о реформах в школах, министр образования Карлис Шадурскис будет учитывать не только количество учащихся, но и уровень качества образования, пишет Latvijas Avīze.

В связи с этим предприятие Jāņa sēta, которое за 90 тысяч евро проведет исследование о том, как лучше провести школьную реформу, сначала создаст карту, на которой будет видно, как ученики конкретной школы в среднем сдают централизованные экзамены.

Введен даже специальный термин «индекс обязательных экзаменов», он формируется из количества учеников и их показателей на экзаменах по математике, латышскому языку и иностранным языкам. Результаты оказались неутешительными – в среднем 46 выпускников школ сдают менее 30% экзаменов. Выпускники с такими показателями составляют 23% от общего числа, пишет LA.

Между тем, такие школы расположены не только в селах, но и в крупных городах. В Риге таких школ семь. Стоит отметить, что, как правило, это школы с небольшим количеством учеников. Так, в 12 классе Рижской 65-й средней школы обучались всего десять человек. Кроме того, все эти школы – русскоязычные, подчеркивает газета.

Шадурскис считает, что если индекс составляет менее 30%, то школу надо реформировать. При этом министр указывает, что это не означает закрытие школы. Недостаточно заполненные и некачественные школы можно переформировать в основные школы, отмечает Шадурскис.

Комментарии 25
Sedna2 часа назад
Кто бы сомневался. Когда тебе преподают на неродном языке, другого и ожидать невозможно. Помимо того, учителя из русских школ бегут из-за бесконечных проверок латышской языковой инквизиции.
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Che2 часа назад
У меня есть знакомые "коренные" которые отдают своих детей в русские школы.Спрашиваю -почему? А там образование лучше, эти школы постоянно трясут с проверками, вот спуску и не дают. Там по крайнее мере не ставят оценки за просто так или за красивые глазки.
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Крик2 часа назад
А вот я думаю что латышские, Русские дети не избалованны и им родители всегда объяснят правила жизни в тоталитарной "стране", потому как умным быть лучше где угодно, чем круглым дураком да ещё и в Латвии.
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