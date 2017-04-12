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Принимая решение о реформах в школах, министр образования Карлис Шадурскис будет учитывать не только количество учащихся, но и уровень качества образования, пишет Latvijas Avīze.

В связи с этим предприятие Jāņa sēta, которое за 90 тысяч евро проведет исследование о том, как лучше провести школьную реформу, сначала создаст карту, на которой будет видно, как ученики конкретной школы в среднем сдают централизованные экзамены.

Введен даже специальный термин «индекс обязательных экзаменов», он формируется из количества учеников и их показателей на экзаменах по математике, латышскому языку и иностранным языкам. Результаты оказались неутешительными – в среднем 46 выпускников школ сдают менее 30% экзаменов. Выпускники с такими показателями составляют 23% от общего числа, пишет LA.

Между тем, такие школы расположены не только в селах, но и в крупных городах. В Риге таких школ семь. Стоит отметить, что, как правило, это школы с небольшим количеством учеников. Так, в 12 классе Рижской 65-й средней школы обучались всего десять человек. Кроме того, все эти школы – русскоязычные, подчеркивает газета.

Шадурскис считает, что если индекс составляет менее 30%, то школу надо реформировать. При этом министр указывает, что это не означает закрытие школы. Недостаточно заполненные и некачественные школы можно переформировать в основные школы, отмечает Шадурскис.