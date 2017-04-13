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Столетие Латвии - очень важное событие, и дискуссии о необходимости крупного финансирования в данном случае бессмысленны, заявила Латвийскому радио экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

По ее мнению, в людях еще с советских времен сохранилось понятие, что все должно быть бесплатно, а в действительности любое дело требует усилий и денег.

По словам Вике-Фрейберги, не надо "ссориться и ныть за сантимы" - "мы либо уважаем, либо не уважаем себя как государство".

Экс-президент заявила, что каждый раз, включая радио, мы слышим об очередных реформах в образовании и медицине, и было бы хорошо однажды привести в порядок обе эти системы.

Она хотела бы также, чтобы к столетию Латвии было бы приведено в порядок архитектурное наследие Риги.