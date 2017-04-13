Экс-президент о финансировании столетия Латвии: не надо ныть за сантимы (+ОПРОС) (26)
Политика | 13 апреля 2017 года, 10:27
Столетие Латвии - очень важное событие, и дискуссии о необходимости крупного финансирования в данном случае бессмысленны, заявила Латвийскому радио экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
По ее мнению, в людях еще с советских времен сохранилось понятие, что все должно быть бесплатно, а в действительности любое дело требует усилий и денег.
По словам Вике-Фрейберги, не надо "ссориться и ныть за сантимы" - "мы либо уважаем, либо не уважаем себя как государство".
Экс-президент заявила, что каждый раз, включая радио, мы слышим об очередных реформах в образовании и медицине, и было бы хорошо однажды привести в порядок обе эти системы.
Она хотела бы также, чтобы к столетию Латвии было бы приведено в порядок архитектурное наследие Риги.
Возьми и оплати все сама, а то живешь за наш счет..., злобная халявщица.
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"По словам Вике-Фрейберги, не надо "ссориться и ныть за сантимы" - да и сантим уже давно нет, от своей то валюты отказались.
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Больше чем эта рыжая своему государству не нанес ущерба ни один президент. Она моталась к пиндосам постоянно Латвия туда Латвия сюда вот и вы видите новую окупацию натовцами остальные президенты бездействовали и вели пасивный образ жизни, но у меня хотябы было чувство спокойствия что будет завтра а после бестии все стало только хуже, нету своей валюты, нету образования , доходов , работы , корупция на не бывалом уровне . как будто вы сами не видите, что народ прут и в хвост и в гриву.
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