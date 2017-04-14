Политика |

С 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах, сообщила руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

Хотя в этом году начало приема списков выпадает на Пасху, часть муниципальных избирательных комиссий будет принимать списки и в выходные дни, например, в Рижскую избирательную комиссию списки можно подавать сегодня и завтра с 12.00 до 16.00.

Сегодня списки будут принимать также избирательные комиссии в Даугавпилсе, Лиепае, Юрмале, Екабпилсе, Тукумсском крае, Цесисе, Огре, Гулбене и Яунпилсском крае.

На выборах 3 июня будут избраны думы девяти городов республиканского значения и 110 краевых дум, в целом 1614 депутатов.

После регистрации списков кандидатов в местных избирательных комиссиях сведения о кандидатах и их предвыборные программы будут опубликованы на сайте ЦИК www.cvk.lv, а с 29 мая с ними можно будет ознакомиться и на избирательных участках.