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Замдиректора Службы госдоходов (СГД) Даце Пелека в прошлом году заработала 48 639 евро, что на 35,3% больше, чем в 2015 году, свидетельствует декларация должностного лица за 2016 год, пишет la.lv.

При этом первую четверть 2015 года Пелека занимала другую должность – замдиректора Налогового управления СГД, а замдиректора всей службы она стала 1 апреля 2015 года. В 2015 году Пелека заработала 35 952 евро.

В целом ее доход за прошлый год составил 50 918 евро. Пелека получила гонорар от компании Latvikon в размере 572 евро, от Высшей банковской школы в размере 727 евро, а также от Рижского технического университета в размере 980 евро.

Пелека также задекларировала долговые обязательства в размере 17 419 евро. В прошлом году она заплатила за прокат автомобиля 2963 евро. Чиновник владеет автомобилем Hyundai i20 Active 2016 года выпуска.

Пелека также владеет квартирой в Риге. У нее имеются накопления на страхование жизни.