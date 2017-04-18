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Латвийские избирательные комиссии начали регистрировать первые списки кандидатов в депутаты. В органы власти усиленно стремятся представители рабочих профессий. Об этом пишет газета "Сегодня".

В этом году в списках претендентов на места в самоуправления большое число представителей рабочих профессий.

Как сообщает газета, с одной стороны, это даже хорошо: значит, еще не все пролетарии покинули страну. Но с другой стороны, для работы в муниципалитетах важны образование, опыт хозяйственной работы и даже опыт политической деятельности.

"В Рижскую думу от разных партий рвутся санитар, кладовщик, мастер сцены, маляр–штукатур, охранник, дежурный в ресторане, повар… Депутатом также хочет стать мойщик посуды в бистро", - отмечает издание.

Стоит отметить, что на этих выборах в Рижскую думу будут представлены почти все социальные слои общества: в числе кандидатов имеются и пенсионеры, и студенты, и безработные. Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому — 77.

Если желание кандидатов работать в самоуправлении объясняется лишь стремлением улучшить жизнь общества, то это похвально, так как надеяться на высокие зарплаты здесь не приходится. Например, в маленьких муниципалитетах депутатам платят только за участие в заседаниях, которые обычно проводятся два-три раза в месяц.

В Риге расходы на содержание административного аппарата одни из самых маленьких. По данным передачи Tautas panorāma телеканала LTV1 расходы на одного человека составляют 40,4 евро в год.

Напомним, что с 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах .

После регистрации списков в местных избирательных комиссиях сведения о кандидатах и их предвыборные программы будут опубликованы на сайте ЦИК www.cvk.lv, а с 29 мая с ними можно будет ознакомиться и на избирательных участках.

Фото: Uldis Lūks