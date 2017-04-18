Политика |

Российские спецслужбы и в прошлом году активно работали над тем, чтобы усилить в Латвии негативное отношение к пребыванию страны в евроатлантическом сообществе, что жизненно важно для национальных интересов Латвии, говорится в публичном отчете о работе службы в прошлом году.

Как говорится в отчете, российские спецслужбы используются для реализации внешнеполитических интересов России за границей, создавая позиции влияния и способствуя формированию определенного общественного мнения, распространению конкретных взглядов и идей.

По наблюдениям ПБ, российские спецслужбы интересуются информацией ограниченного доступа или публично доступной, которая может быть использована для понимания ситуации в Латвии и принятия стратегических решений. Эта информация может быть использована при планировании внешней политики России по отношению к Латвии и в реализации конкретных мер для достижения желаемого результата, например, формирования негативного отношения к членству в НАТО, пребыванию союзнических войск на территории Латвии.

Выявлено несколько тем, входящих в круг интересов российских спецслужб, например, оборона и безопасность, размещение контингента НАТО и объекты оборонной инфраструктуры, социально-политические процессы, отношение общества к органам власти, межэтнические отношения, предвыборная ситуация. Российские спецслужбы интересуются также экономикой, энергетикой, отношением к антироссийским санкциям и к выходу Великобритании из ЕС.

Для получения информации российские спецслужбы вербуют людей и формируют сеть источников информации. Используются люди, посещающие Россию с официальными или частными визитами, а также связанные с ней: жители приграничья, контрабандисты, бизнесмены, работающие с Россией, чиновники.

ПБ сообщает, что ФСБ РФ в прошлом году продолжала проявлять усиленный интерес к сотрудникам латвийских государственных и муниципальных органов, предпринимателям и негосударственным организациям, участвующим в трансграничных проектах. Такие проекты традиционно используются как прикрытие для работы спецслужб.

Риску вербовки подвержены лица, проявляющие симпатии к России и ее политике.

В направлении Латвии работают региональные управления ФСБ в Пскове и Калининграде, а также Петербургское и Ленинградское областное отделения.

Наряду с российской, в Латвии работают и другие разведки, но создаваемая ими угроза для национальной безопасности невелика, поэтому ПБ подробно их работу не анализует.